الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسبرعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي ، سلم وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي للمجموعة الأولى من الممارسين الاجتماعيين المتخصصين في مختلف التخصصات الاجتماعية شهادات التسجيل والتصنيف المهني ورخصة الممارسة المهنية.جاء ذلك خلال حفل أقيم في ديوان الوزارة، حيث عبر الدكتور الوهيبيوأوضح الدكتور الوهيبي أن هذه الشهادات تسهم في تنظيم العمل الاجتماعي وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين .الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد الانطلاقة الفعلية للتخصصات الاجتماعية في مرحلتها الأولى (التصنيف المباشر) حيث تأتي في إطار سعي الوزارة إلى حوكمة المجال وتنظيمه بما يعود بالنفع على المستفيدين، ويعزز من سبل الممارسة المهنية وفق أفضل الأساليب المتبعة عالميًا، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.// انتهى //15:18ت م0106