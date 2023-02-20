جدة 29 رجب1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسوقعت الغرفة التجارية بجدة أمس، اتفاقية تعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ تهدف إلى دعم قطاعات الأعمال بالحلول المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية.وتخلل توقيع الاتفاقية التي وقعها أمين عام الغرفة رامز آل غالب، مع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة، افتتاح مكتب المركز السعودي للتحكيم التجاري بمقر غرفة جدة، لتأتي هذه الخطوة في إطار تكوين شراكات فعالة مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف الغرفة وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //16:57ت م0129