الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستُنظم هيئة التراث غداً لقاءً افتراضياً مفتوحاً، حول مسار التوعية والتعريف بالتراث الوطني، بحضور المختصين والمهتمين والعاملين في قطاع التراث الثقافي والمجتمع المحلي بالمملكة.ويتطرق اللقاء الذي سيقام افتراضياً إلى عددٍ من المحاور، أبرزها مشاريع الهيئة في مسار التوعية والتعريف بالتراث الثقافي، والمشاريع المستقبلية في مجالات التعريف بالتراث الثقافي ، بالإضافة إلى دور المجتمع المحلي بالتوعية والتعريف.كما يتناول اللقاء محور دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار ، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بقطاع التراث، وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والدورات التدريبية الداعمة، إلى جانب آلية تطوير وعي المواطن بهدف حماية التراث الثقافي .ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة التراث مع المجتمع والمهتمين بالتراث، والمستثمرين فيه بهدف صوْن محفظة الآثار والتوعية بأهميتها، والعمل على حمايتها، وإعادة الاعتبار لها، وتهيئتها، والتنقيب عنها، وتحويلها إلى وجهات ومسارات سياحية لاستثمارها كموارد اقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.// انتهى //16:57ت م0130