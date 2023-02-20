القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستشارك جامعة الدول العربية في مراقبة الانتخابات التشريعية في جيبوتي والمقرر إجراؤها 24 فبراير الجاري ببعثة من الخبراء برئاسة الأمين العام المساعد السفير محند صالح لعجوزي.وأكّدت الجامعة في بيان اليوم أن البعثة ستلتقي خلال تواجدها في جيبوتي بمختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وسترفع تقريرها النهائي عن الانتخابات إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لاعتماده وإرساله إلى الجهات الجيبوتية المعنية.// انتهى //17:00ت م0133