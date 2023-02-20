سياسي / رئيس أركان الجيش الجزائري يلتقي نظيره القطري
الاثنين 1444/7/29 هـ الموافق 2023/02/20 م واس
الجزائر ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ م واس
التقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت الذي يزور الجزائر حالياً.
وجرى خلال اللقاء، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بحث تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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17:02ت م
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