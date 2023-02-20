الجزائر ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ م واسالتقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت الذي يزور الجزائر حالياً.وجرى خلال اللقاء، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بحث تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:02ت م0134