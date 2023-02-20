القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة تريليوناً و70 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.وهبط مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.96 % ليصل إلى 16814 نقطة، فيما خسر مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 1.85 % مسجلا 2946.15 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 2.1 % مسجلاً 4400.99 نقطة.// انتهى //17:04ت م0136