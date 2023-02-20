الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستنظم هيئة فنون الطهي اليوم، لقاءً مفتوحاً بعنوان "الشعر العربي وفنون الطهي" تلتقي من خلاله بالمهتمين والممارسين في هذا القطاع؛ لتوعيتهم بارتباط الموروث التراثي الشفهي العربي بثقافة الطهي وفنونه، واقترانهما بالعادات والأعراف الاجتماعية لدى المجتمعات المحلية عبر رحلةٍ زمنية ضاربة في جذور التاريخ، ومراجعة للتراث الثقافي الحيّ والمندثر.وسيتناول اللقاء الذي سيعقد افتراضياً في تمام الساعة الثامنة مساءً عدة محاور، ومن أبرزها ترابط عناصر التراث الثقافي غير المادي - ومنها التعابير الشفهية كالشعر العربي - بفنون الطهي كحرف، وعادات، وتقاليد اجتماعية، ومهارات، ومعارف مرتبطة بالإنسان، والبيئة المحيطة به، واستعراض أمثلة متنوعة من النصوص الأدبية والشعرية التي تثبت ارتباط الشعر العربي بالطهي وفنونه وعناصره من أطباق ومواد أولية، وتوعية الجمهور بارتباط الشعر العربي بالعادات والأعراف الاجتماعية لدى المجتمعات المحلية واستعراض التراث الثقافي الحي منها وما هو مندثر.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة فنون الطهي دورياً؛ كقناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الطهي وفنونه في المملكة، وذلك بهدف مناقشة واستعراض كافة الموضوعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتناول كافة المجالات والأشكال الثقافية الأخرى المرتبطة بفنون الطهي سواءً بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة.// انتهى //17:05ت م0137