الباحة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, ورش عمل "تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية في ضوء نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات", التي استضافها تعليم المنطقة خلال يومين كاملين بحضور مدير عام الإدارة العامة للقياس والاختبارات الدكتور عبدالله صالح السعدوي، ومدير إدارة الاختبارات المهنية الدكتور مشعان الحربي, ومستشار الإدارة العامة للقياس والاختبارات الدكتورة فاطمة الجعفري.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني خلال افتتاحه البرنامج يوم أمس، أهمية ما سيخرج به الملتقى من توصيات في ظل تنفيذه بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والتركيز على تنفيذها وبرمجتها بالمنهجية العملية ضمن برامج التدريب المستمرة والدائمة.ونوه المدير العام بوحدة الهدف والتعاون الوثيق بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب وإدارات التعليم بوجود مثل هذه اللقاءات والورش التي تضع الأهداف العامة وتوحد الإجراءات لضمان قياس المخرجات.من جهته قال مدير إدارة التدريب والابتعاث للبنين بتعليم الباحة حسين علي دماس، أنّ ورش العمل شارك بها خبراء متخصصون من هيئة تقويم التعليم والتدريب ومن وزارة التعليم واستهدفت منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تعليم الباحة ومحافظة المخواة، لافتاً إلى أن ورش العمل تناولت نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وتعريف المستفيدين بالمعايير العامة ومكونات كل معيار عام أو فرعي.// انتهى //17:07ت م0138