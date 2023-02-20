الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسوقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تفاهم مشترك مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اليوم ، لبناء شراكة معرفية وثقافية وبحثية بينهما، وذلك لجعل الحوار أسلوب حياة وطبعاً من أطباع المجتمع السعودي، وترسيخ قيم التطوع والتنوع والتعايش والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.وتأتي مذكرة التفاهم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية والذي تنظمه هيئة الصحفيين بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين، لمناقشة العديدمن المواضيع المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد فهد الحارثي، والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، إلى إقامة شراكة معرفية، وثقافية، والتمهيد لإنتاج برامج حوارية، وإعداد البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي العام.// انتهى //17:14ت م0139