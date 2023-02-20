الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسشارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في افتتاح أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث؛ الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وصاحب مشاركة التحالف الإسلامي في منتدى الرياض الدولي الإنساني تواجد التحالف بجناح تعريفي في المعرض المصاحب للمنتدى؛ لإبراز أهم أعماله التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري)، كما حرص جناح التحالف خلال المشاركة على التعريف بالتحالف لدى المجتمع الأممي وايصال رسالة التحالف والتي تهدف الى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمـويل الإرهاب والـعـســكـرية للـــــــدول الأعــــضـــاء بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مــــع الـــدول الصــديـقــة والمنظمات الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف و التطرف، كما تضمن جناح التحالف التعريف بآخر الإصدارات العلمية و الفكرية التي يعمل عليها التحالف و المتعلقةبمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.وتأتي مشاركة التحالف الإسلامي في إطار تعزيز الحوار حول الأٌطرّ التشريعية والمعرفية والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الإنساني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإنسانية الدولية الذي يعمل عليها التحالف الإسلامي والمندرجة تحت المجال العسكري أحد مجالات محاربة الإرهاب لدى التحالف.// انتهى //18:22ت م0161