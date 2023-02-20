الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسوقعت الأكاديمية المالية وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالي تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية وزيادة كفاءة الخدمات والحلول المقدمة.وقع المذكرة من جانب الأكاديمية المالية الرئيس التنفيذي للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان ومن جانب صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أمين عام الصندوق طلال بن عثمان المعمر.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين من خلال تأهيل خريجين وخريجات الجامعات من مستفيدي الصندوق المتوقع دخولهم للقطاع المالي، وتقديم البرامج التدريبية التخصصية لمستفيدي الصندوق في التخصصات ذات العلاقة بالقطاع، وتقديم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقيمها الأكاديمية لمستفيدي الصندوق، إضافة إلى إقامة اللقاءات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالقطاع المالي لمنسوبي الصندوق.// انتهى //18:25ت م0162