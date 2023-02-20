الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسواصل الأهلي تصدره ترتيب دوري الكرة الطائرة مع نهاية الجولة الخامسة عشرة, رافعاً رصيده لـ 42 نقطة وذلك بعد فوزه على الخليج 3/1 حيث جاءت نتائج الأشواط 25/21، 25/23، 23/25، 27/25, فيما تمكن الهلال من الفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة 25/20، 25/22، 25/17, ليرفع رصيده إلى 39 نقطة, ونجح اليرموك من تخطي الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتائج الأشواط 20/25، 17/25، 25/23، 25/23، 15/10, وفاز النصر على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة 25/15، 25/23، 25/21, وحقق أبها الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 22/25، 23/25، 25/23، 25/17، 15/12.// انتهى //18:26ت م0163