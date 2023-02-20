رياضي / طائرة الأهلي تواصل تصدرها دوري كرة الطائرة.. والهلال يتجاوز الاتحاد
الاثنين 1444/7/29 هـ الموافق 2023/02/20 م واس
الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس
واصل الأهلي تصدره ترتيب دوري الكرة الطائرة مع نهاية الجولة الخامسة عشرة, رافعاً رصيده لـ 42 نقطة وذلك بعد فوزه على الخليج 3/1 حيث جاءت نتائج الأشواط 25/21، 25/23، 23/25، 27/25, فيما تمكن الهلال من الفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة 25/20، 25/22، 25/17, ليرفع رصيده إلى 39 نقطة, ونجح اليرموك من تخطي الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتائج الأشواط 20/25، 17/25، 25/23، 25/23، 15/10, وفاز النصر على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة 25/15، 25/23، 25/21, وحقق أبها الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 22/25، 23/25، 25/23، 25/17، 15/12.
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18:26ت م
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