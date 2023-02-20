جدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأنهى فريق الشطرنج لجمعية إمكان للإعاقة السمعية النسائية بجدة، استعداداته للمشاركة تحت مظلة الاتحاد السعودي لرياضة الصم في بطولة آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان غداً، وتستمر حتى 28 فبراير الحالي، والذي ينظمها الاتحاد الأردني للصم بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 20 دولة.وأكدّت رئيسة البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم فايزة نتو، أنّ فريق إمكان سيشارك في البطولة بـ 4 لاعبات، جرى تأهيلهم على مدار الأشهر الماضية من خلال مدربة محترفة، لتحقق نتائج جيدة تعكس التطور الذي وصلت له الرياضة السعودية.وأشارت إلى أنّ فريق إمكان يعّد أول فريق شطرنج سعودي من ذوي الإعاقة السمعية تم تأسيسه من قبل جمعية إمكان للإعاقة السمعية النسائية بجدة في 30 سبتمبر 2022، وقد تم تسجيله بالاتحاد السعودي لرياضة الصم، ويضم 5 لاعبات مسجلات رسمياً في الاتحاد، وقد شاركن في عدة فعاليات رسمية وبطولات محلية، فيما تعد هذه المشاركة الدولية الأولى للفريق.// انتهى //18:27ت م0164