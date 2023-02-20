عام / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة
الاثنين 1444/7/29 هـ الموافق 2023/02/20 م واس
الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة انتونيو فيتوريو.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
// انتهى //
18:32ت م
0166