الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة انتونيو فيتوريو.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.// انتهى //18:32ت م0166