جدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسوقع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اليوم مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة مونيك نسانسابغانوا، على هامش انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لجمعية الاتحاد الأفريقي، لضمان التعاون الإستراتيجي والمشاركة على أعلى مستوى سياسي لكلا المؤسستين لتحقيق جدول أعمال التنمية في أفريقيا.وأوضح معاليه بأن البنك الإسلامي للتنمية على استعداد لمساعدة أفريقيا في بناء قدرتها على تنفيذ برامج التنمية بنجاح، وستضمن هذه الوثيقة التعاون الإستراتيجي والمشاركة بين المنظمتين الشقيقتين على أعلى مستوى سياسي، مشددًا على تعزيز الإمكانات الكبيرة للرقمنة السريعة والتنمية المستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الفجوة الرقمية، إلى جانب تسريع التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.من جانبها ثمنت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، التزام البنك الإسلامي للتنمية الجديد بدعم أجندة التنمية في القارة وضخ المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.يذكر أنّ معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية قد ترأس وفدًا رفيع المستوى لحضور الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بإثيوبيا الذي بدأ أعماله يوم أمس، وسيراقب البنك الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات.// انتهى //18:42ت م0169