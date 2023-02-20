الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ السيد مارتن غريفيث، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، والتباحث حول موضوع التغير المناخي وتبعاته والتأكيد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة، كما تم التطرق إلى جهود ومبادرات المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.// انتهى //18:48ت م0170