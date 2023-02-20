الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات السيد يانيس ليناريتش، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتباحث حول موضوع التغير المناخي وتبعاته والتأكيد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة، كما تم التطرق إلى جهود ومبادرات المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.// انتهى //18:53ت م0172