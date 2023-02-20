الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية السيد اندروا ميتشل، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.// انتهى //18:57ت م0174