الرباط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط اليوم، ندوة علمية حول موضوع "منصات وفرص وتحديات الذكاء الاصطناعي" وما تنطوي عليه من مخاطر مرتبطة بالأمن والقضايا الأخلاقية، بمشاركة أساتذة وباحثين أكاديميين ومتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة أكّد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أنّ المنظمة أطلقت عدة برامج وأنشطة من أجل اكتشاف مزايا وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمعات، وخاصة تلك المتعلقة بحماية الخصوصية ومواجهة الجرائم الإلكترونية.وأشارت باقي التدخلات إلى أن خاصية الذكاء الاصطناعي هو قدرتها على التعلم والتطور، مما يمكنها من تحسين أدائها باستمرار وتكون أكثر كفاءة في المهام المنوطة بها، مبرزة أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي لها حدود، ولا تستطيع محاكاة العقل البشري في الكثير من المجالات.كما ناقش المشاركون في الندوة الفرص الواعدة التي تتيحها هذه التقنيات الجديدة، وسبل إسهاماتها في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات التي فرضتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.// انتهى //19:23ت م0176