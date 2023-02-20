الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسزار معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري، اليوم , مقر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).وكان في استقباله الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، حيث جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الفكر المتطرف.واطلع وزير الداخلية العراقي خلال الزيارة على إستراتيجية (اعتدال) في مكافحة الفكر المتطرف القائمة على ثلاثة محاور رقمية، فكرية، وإعلامية، كما قام معاليه والوفد المرافق له بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المُستخدمة والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز.وفي ختام الزيارة التقط الوفد الزائر الصور التذكارية، فيما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //19:43ت م0179