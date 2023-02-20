الرباط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، سفير تركيا لدى المغرب عمر فاروق دوغان.وناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتطرقا إلى إمكانية بناء تعاون مثمر بين الإيسيسكو والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالجانب الإنساني في بعض الدول الأفريقية الأكثر احتياجاً.// انتهى //19:46ت م0181