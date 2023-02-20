الرباط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالرباط اليوم، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، لبحث آفاق علاقات التعاون الثنائي، والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين.كما تطرق الجانبان إلى دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المملكة المغربية، وخاصة المتعلقة بتنزيل الأوراش ذات الأولوية، ومن ضمنها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية.// انتهى //19:48ت م0182