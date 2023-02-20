عرعر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة إعلان سمو ولي العهد تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية .وعدّ سموه صدور إعلان تأسيس المكتب تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على تنمية مستدامة وغير مسبوقة بمنطقة الحدود الشمالية بما يواكب رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً للسياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة التي تسير وفقها الدولة.وأشار إلى دور المكاتب الإستراتيجية في الاهتمام بجميع مكونات التنمية في المناطق التي تقام بها، من خلال التركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيامها بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع المناطق، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.ولفت سموه النظر إلى ما تزخر به منطقة الحدود الشمالية من الميز النسبية الاقتصادية والتراثية والتاريخية إضافة لتنوعها البيئي والمناخي .// انتهى //19:56ت م0183