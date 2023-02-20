الرباط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.06 %، عند 10.691,34 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.02 % ليستقر عند 857,73 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.08 % بمجموع 813,4 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.01 % بمجموع 9815,35 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 560 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:57ت م0184