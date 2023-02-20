الجزائر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.قام بتسليم الرسالة مبعوث أمير دولة قطر ، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.//انتهى//20:22ت م0186