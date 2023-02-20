عرعر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسيشهد سوق الفقع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة لشراء فقع الشمال هذه الفترة ، وسط أسعار مختلفة تعد في مجملها في متناول الجميع.ورصدت عدسة "واس" في سوق عرعر للفقع إقبال الزوار وحركة بيع وشراء الفقع المعروضة.وأوضح أحد باعة سوق الفقع أن السوق شهد كميات كبيرة خلال اليومين الماضيين من العرض، وسيستمر في التزايد خلال هذا الشهر حتى نهاية الموسم، مبينًا أن سعر "الكيس" الواحد من الفقع الذي يزن 10 كيلوجرامات يتراوح ما بين 400 إلى 650 ريال وذلك حسب حجم الفقع ونوعه، وسعر الكرتون الصغير بـ 100 ريال .وبيّن أحد المواطنين أن عملية البحث عن الفقع تحتاج إلى صبر وخبرة للوصول إلى المكان الذي ينتشر فيه الفقع، مشيراً إلى أن الباحث عن الفقع يركز على سطح الأرض لمشاهدة التشققات كما يستدل عليه عن طريق نبات "الرقروق" الذي يظهر الفقع بالقرب منه، مع التركيز على فترة شروق الشمس أو عند غروبها لأنه في هذين الوقتين تكون تشققات الأرض أكثر وضوحًا، فيسهل العثور عليها وإخراجها من الأرض.// انتهى //20:48ت م0189