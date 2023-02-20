الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأكد باحث الدكتوراة في الإدارة العامة وكاتب الرأي في صحيفة عكاظ عبدالرحمن الثابتي أن الخطر الأكبر للذكاء الاصطناعي يكمن في أن يكون الإنسان عديم الفائدة أمامه.وأشار الثابتي خلال جلسة "الإعلام والآثار الأخلاقية والعملية للذكاء الاصطناعي"، المقامة على هامش المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية في الرياض -اليوم- إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العامل البشري، وقدرته على الإبداع والتعبير عند الكثير من الناس، موضحا أن الإنسان قد يتنازل عن المحتوى الإبداعي المصنوع من الذكاء الاصطناعي أمام عامل الوقت.وأكد الثابتي أهمية الاتزان الإنساني في تقييم المحتوى المصنوع من قبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى القيمة المضافة للحس الإنساني والإبداعي والإشرافي، مبينا أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على الوظائف والقوى العاملة، سواءً في خفض الأجور أو إزاحة القوى العاملة من سوق العمل، مؤكدا أنه لا يمكن استبدال الإنسان بالذكاء الاصطناعي، لكنه سيحل في بعض الوظائف، وهنا يظهر دور الجهات المسؤولة عن التنمية البشرية لتطوير قدرات الإنسان، ليصبح رقيباً ومبدعاً وقادراً على اتخاذ القرارات.// انتهى //20:53ت م0190