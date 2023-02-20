الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, في مقر البرنامج بالرياض -اليوم- كلا من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat» ميمونة شريف, وكبير مسؤولي التطوير في الهيئة الطبية الدولية «IMC» ريبيكا ميلنر, ومديرة إدارة المشاريع الإنسانية في صندوق قطر للتنمية « QFFD» عائشة الكواري, وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة المختلفة في اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال مشاريع تنموية تحسن من الظروف المعيشية وتلبي الاحتياجات الضرورية والطارئة، بما يسهم في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها خدمة للشعب اليمني, بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب اليمني ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.كما تناول اللقاء دعم المملكة المقدم إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة والمستمر منذ عقود، كما تطرق اللقاء إلى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن.// انتهى //20:55ت م0191