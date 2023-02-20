مقديشو 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساعتقل الجيش الصومالي اليوم قياديين بارزين من مليشيات الشباب الإرهابية في محافظة "غلمدغ".وأفاد الجيش الصومالي في بيان له أنه اعتقل القياديين بالتعاون مع قوات محلية خلال عملية عسكرية مشتركة جرت ما بين منطقتي "حينلبي" و "براغ عيسى" جنوبي محافظة "مدغ".وأضاف البيان أن القياديين أحدهما المسؤول المالي و الآخر مسؤول التدريبات لعناصر مليشيات الشباب الإرهابية.// انتهى //21:24ت م0194