الرباط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسانطلقت بمدينة الصخيرات المغربية اليوم أعمال الدورة العادية 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني.ويتضمن جدول أعمال الدورة التي تستمر لمدة 3 أيام، قضايا مرتبطة بتعزيز التنوع الثقافي، وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.// انتهى //22:43ت م0212