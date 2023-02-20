الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسودع فريق الفيصلي السعودي اليوم, دوري أبطال آسيا بعد خسارته من نظيره فولاد الإيراني بنتيجة 0-1، على ملعب الثمامة في قطر ضمن منافسات دور الـ 16.وتعد هذه الخسارة هي الثانية للفيصلي خلال ظهوره الأول في دوري أبطال آسيا بعد خسارته الأولى أمام السد القطري في ختام مرحلة المجموعات.وشارك الفيصلي في البطولة الآسيوية بصفته حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2021.في المقابل، بلغ فولاد الإيراني الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه بعد 5 مشاركات سابقة كانت أفضل إنجازاته فيها التأهل إلى دور الـ 16 مرتين، الأولى في عام 2014، والثانية في النسخة الجارية.ولحق فولاد الإيراني بفريقين حجزا مقعدهما في الدور ربع النهائي، وهما الشباب السعودي، والدحيل القطري، في انتظار الفائز من الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي لمعرفة هوية المتأهل الرابع إلى هذه المرحلة من غرب آسيا، بعد أن خطف أوراوا الياباني بطاقة التأهل إلى النهائي عن شرق القارة.وتجري قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا يوم الثلاثاء المقبل، بعد استكمال منافسات دور الستة عشر.// انتهى //22:46ت م0213