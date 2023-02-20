جدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم بمقر المنظمة وزير خارجية ماليزيا الدكتور زمبري عبد القادر.وبحث اللقاء التعاون الثنائي بين المنظمة وماليزيا, حيث أشاد الأمين العام بدور ماليزيا في تعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.من جانبه، أكد وزير الخارجية الماليزي الأهمية التي توليها ماليزيا لدور منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا, مؤكدًا استعدادها لدعم جهود المنظمة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي، والاستفادة من آليات التمويل الإسلامي.واستعرض الجانبان التحضيرات الجارية لعقد الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وأهم أجندة الدورة, كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //23:17ت م0214