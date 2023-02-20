الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسنجح فريق الهلال السعودي اليوم في تحقيق الفوز 3 - 1 والتأهل إلى دور الثمانية على حساب شباب الأهلي الإماراتي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة القارية.وسجل للهلال أولاً اللاعب أوديون إيغالو عند الدقيقة 17، وجانغ هيون سو عند الدقيقة 73، وعند الدقيقة 79 اختتم اللاعب لوسيانو فييتو ثلاثية الهلال؛ ليصعد الفريق إلى دور الـ8, فيما سجل هدف شباب الأهلي الإماراتي الوحيد اللاعب عمر خربين عند الدقيقة 86.وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا، بدءاً من دور الستة عشر، بنظام التجمع، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بأوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي المسابقة القارية في مباراتي ذهاب وإياب.وتجري قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل، بعد استكمال منافسات دور الستة عشر.// انتهى //23:17ت م0215