جدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأطلقت جامعة دار الحكمة بجدة أمس منافسات اكتشف شغفك الرياضي بدعم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بمشاركة أصحاب المواهب الرياضية من الطالبات وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة.وأكدت الجامعة تبنيها مختلف المبادرات التي تستكشف المواهب، وتصقل القدرات في المجالات الرياضية وإعداد الطالبات لمنافسات داخلية وخارجية, حيث تقيم الجامعة الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تزيد من حجم التعارف وتقوية أواصر علاقات الطالبات من خلال الأنشطة الجامعية.وأكدت الجامعة أن هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه هو وجهة للباحثين عن شغفهم الرياضي، والذي سجل حضوراً كبيراً من المعجبين بالأنشطة الرياضية المتنوعة، مما يرسخ الدور التثقيفي الذي تقوم به الجامعة في مجال الرياضة وفوائدها الصحية.وقدمت الجامعة شكرها للجهات المشاركة والمساهمة في نجاح هذا الحدث الرياضي الذي يدل على تطور الرياضة السعودية وتعدد مدارسها.// انتهى //23:22ت م0217