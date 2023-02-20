جدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسافتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم، محطة سقيا في قرية الخضراء التابعة لمركز الشعيبة، بمشاركة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وجمعية البر لقرى جنوب مكة "جوار" الخيرية.ويهدف المشروع الذي تصل مساحته قرابة ٥٠٠ متر مربع، إلى خدمة مستفيدي سكان قرية الخضراء وما حولها، حيث يبلغ مجموع المستفيدين أكثر من ١٢٠٠ أسرة، بطاقة إنتاجية تبلغ أربعين ألف لتر يومياً في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.// انتهى //23:23ت م0218