عرعر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين ، في جلسة سموه الأسبوعية التي خصصت لـ "يوم التأسيس ".ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الجلسة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -وإلى أبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - الدولة السعودية الأولى، التي تمثل الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات.وقال سموه: يُعد هذا اليوم التاريخي ذكرى وطنية وفخر للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لثلاثة قرون من العزة والمجد والشموخ .كما رفع سمو أمير الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة إعلان سمو ولي العهد تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.إثر ذلك ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة تحدث فيها عن يوم التأسيس، فيما تضمنت الجلسة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور عن هذه المناسبة الوطنية، إلى جانب ما تضمنه التوجيه الكريم من تأسيس للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية .// انتهى //23:44ت م0222