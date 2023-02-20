القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فريق الداخلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه إنبي سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت، وبهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، فيما احتل إنبي المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف.// انتهى //23:48ت م0224