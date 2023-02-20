الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسعقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الجلسة العلمية الثالثة رفيعة المستوى بعنوان" الصراع والتهجير القسري ومخاطر الاستغلال"، التي أدارها مستشار المفوض السامي ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، وشارك بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، والقائم بأعمال المدير العام للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO) مايكل كوهلر، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.وجرى خلال الجلسة مناقشة أثر التغيرات المناخية والهجرة ونقص مصادر التمويل على العمل الإنساني ، وطرق تنفيذ خطة تدخل طارئة قبل حدوث الأزمات لتحقيق الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية ، ومناقشة أوضاع الفئات المتضررة حيث يعيش مليار نسمة في مناطق تعاني من نزوح وهجرة، كما تطرق المشاركون للأزمة الإنسانية المستمرة منذ 12 سنة في سوريا والتي نتج عنها قتل و تشرد ونزوح للكثير من السكان وتحملهم وطأة هذه الأزمة.//انتهى//23:48ت م0225