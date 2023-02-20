القاهرة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسفاز منتخب أوغندا على نظيره أفريقيا الوسطى بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب إستاد هيئة قناة السويس، في أولى جولات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب (تحت 20 عامًا)، التي تستضيفها مصر حاليًا.وفي نفس الجولة من المجموعة ذاتها، فاز منتخب الكونغو على نظيره جنوب السودان بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب قناة السويس.وبهذه النتيجة, حصد منتخب كل من أوغندا والكونغو أول ثلاث نقاط لهما في المجموعة ليتقاسما صدارة المجموعة، فيما بقيتا أفريقيا الوسطى وجنوب السودان دون نقاط.// انتهى //00:16ت م0001