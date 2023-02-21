الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات حول الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر عن أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم الإسلامي.وأكد السفير طارق خلال اللقاء أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة في إدارة شؤون فلسطين تشارك بانتظام في اجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة الاستشارية للأونروا، وتبذل كل جهدها لتعزيز الشراكة مع الأونروا وحث الدول الأعضاء على دعم الأنشطة المختلفة للأونروا.من جهته عبر لازريني عن امتنان وتقدير الأونروا للجهود التي تبذلها المنظمة لدعم الأونروا، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمة، مشيداً بدعم الدول الأعضاء لأنشطتها في مختلف المجالات.// انتهى //01:26ت م0004