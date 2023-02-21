جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقي الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية السفير طارق علي بخيت، علي هامش منتدي الرياض الانساني الدولي الثالث أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.وأعرب السفير طارق خلال اللقاء عن تقدير ودعم منظمة التعاون الإسلامي العميق للأونروا لعملها المستمر ومسؤوليتها عن توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلي القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، والتي تحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم ميزانية الأونروا.وأكد أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة في إدارة شؤون فلسطين تشارك بانتظام في اجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة الاستشارية للأونروا وتبذل كل جهدها لتعزيز الشراكة مع الأونروا وحث الدول الأعضاء علي دعم الأنشطة المختلفة للأونروا.من جانبه عبر لازريني، عن امتنان وتقدير الأونروا للجهود التي تبذلها المنظمة لدعم الأونروا، مؤكداً حرص الوكالة على تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمة، مشيداً في الوقت ذاته بدعم الدول الأعضاء لأنشطتها في مختلف المجالات.// انتهى //08:56ت م0011