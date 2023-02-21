جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، في مكتبه بمقر المنظمة أمس، نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام .وناقش الجانبان القضايا الثنائية الرئيسية بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة، بما في ذلك متابعة نتائج الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بينهما، والتي عقدت في واشنطن خلال شهر مايو 2022، حيث أكدا ضرورة مواصلة دعم الحوار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //08:58ت م0012