القدس المحتلة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ضرب زلزالان جديدان بقوة 6,4 و 5,8 درجات، محافظة هاتاي الواقعة جنوب تركيا، وشعر بهما سكان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وهما الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا وسوريا.وتناولت استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية، واستشهاد فلسطيني في نابلس، متأثراً بجروحه، ومواصلة حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بالتزامن مع ذلك استيلاء المستوطنين على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمتابعة التطورات الأخيرة، على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي، لاحتواء التصعيد الإسرائيلي.واهتمت الصحف الفلسطينية بتنديد مجلس الأمن الدولي في بيان له بإضفاء الاحتلال الإسرائيلي الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام، واعتبر أن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر.// انتهى //10:09ت م0023