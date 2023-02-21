مسقط 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسعقد فريق تطوير الأعمال في لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الأول، يومي الاثنين والثلاثاء 20 - 21 فبراير 2023م، الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة بوزارة العمل في عمان.وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج التقرير المعد من قبل معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية لتطوير أعمال اجتماعات اللجان الوزارية ذات العلاقة بقطاع العمل.كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه اللجان الفنية وسبل تعزيزها وأثرها على دعم فرص تنمية الموارد البشرية وتنظيم سوق العمل وأولويات العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.// انتهى //10:10ت م0024