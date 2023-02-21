إسلام آباد 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد قدرة حكومته على التغلب على التحديات الاقتصادية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.واهتمت بإعلان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي عن موعد عقد الانتخابات في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخواه في التاسع من أبريل المقبل.وأخبرت صحف الثلاثاء عن إغلاق معبر "طورخم" الحدودي بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل عناصر من حرس الحدود الباكستاني وقوات حركة طالبان الأفغانية إطلاق النار عبر الحدود.وتناقلت أنباء الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب أمس في إقليم البنجاب شرق باكستان.وتناولت صحف إسلام آباد أنباء الزلزال الجديد الذي تعرضت له مناطق في تركيا وأدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.// انتهى //10:15ت م0027