الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو, وذلك خلال زيارة تينوكو الرسمية إلى المملكة.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين, واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:19ت م0028