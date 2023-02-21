القدس المحتلة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 23 فلسطينياً، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينياً، خلال اقتحامها لمخيم الفوار في مدينة الخليل، بعد محاصرتها، ومداهمتها لعدة منازل، كما اعتقلت تسعة آخرين خلال اقتحام قرى في القدس وجنين وبيت لحم.وفي السياق ذاته، جدد مستوطنون يهود اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تكثيف تواجدها العسكري في أحياء البلدة القديمة بالقدس.// انتهى //10:22ت م0029