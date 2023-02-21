دومة الجندل 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسحقق حجم مبيعات مهرجان التمور بالجوف في يومه الأول أربعة أطنان من منتجات التمور، حيث يشارك في المهرجان الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي بمدينة المعارض في محافظة دومة الجندل أكثر من 40 مزارعًا بمنتجات تمور الجوف التي تشتهر بجودتها محليًا وإقليميًا.وقال رئيس بلدية دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري إن المهرجان يعرض أصنافا متنوعة من التمور التي تعرف بها المنطقة ومنها حلوة الجوف، والبويضا، والسكري، حيث تجود أرض الجوف بأفضل المنتجات الزراعية نظرًا لخصوبة تربتها ووفرة المياه الجوفية وزراعة النخيل التي نجحت بالمنطقة منذ القدم.وأضاف الشمري، أن البلدية وفرت الخدمات اللازمة في موقع المهرجان للمشاركين والزوار، من دورات المياه والجلسات والإنارة وغيرها، حيث يقام المهرجان للعام التاسع بالمنطقة، بعد نجاح النسخ السابقة.الجدير بالذكر أن المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدار 7 أيام يسهم في تسويق منتجات التمور وفتح نوافذ بيع جديدة للمزارعين، والتعريف بالمنتجات الزراعية للمنطقة وتحفيز الارتقاء بالجودة وزيادة التنافسية.// انتهى //10:24ت م0030