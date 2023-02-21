القاهرة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالقمة المصرية الأوزباكستانية التي ستعقد اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شوكت ميرضيائيف في القاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات في بعض المجالات.وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفنزويلي "إيفان جيل بينتو" والتي تناولت دفع التعاون قدماً بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام ٧٣ مستوطناً أمس باحات المسجد الأقصى، وتحذير رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من مخاطر مخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسليح المستوطنين والذين يبلغ عددهم حالياً في الأراضي المحتلة نحو 600 ألف مستوطن.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الاتحاد الأفريقي في اختتام دورته الـ 36 على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ض الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي.وتحدثت الصحف المصرية في عدة موضوعات دولية متفرقة منها الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، ومصرع العشرات في الفيضانات التي تعرضت لها البرازيل، واعتراض الصين على تقارير استخباراتية كندية تتهمها بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا.// انتهى //10:34ت م0031