عرعر 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية 20 فرصة استثمارية متنوعة عبر منصة "فرص".وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن إنشاء مركز رياضي ومجمع تجاري وفرصتين لمشتل زراعي وثلاث فرص لمستودعات وفرصة لمجمع ورش وفرصتين لنقليات ومحال تجارية وخمس فرص لاستراحات وفرصتين لشاشات تلفزيونية وفرصة لسكن عمال.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //10:37ت م0032